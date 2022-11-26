شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمصرى الليلة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك للمنافسات الرسمية بعد انتهاء فترة الدولي، حيث يلعب الأبيض مباراة قوية اليوم مع المصرى فى كأس مصر، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الزمالك والمصري، وإلى التفاصيل:

ما هو موعد وملعب مباراة الزمالك والمصري؟

ج: يلتقي الزمالك مع المصري فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

س: من هو حكم مباراة الزمالك والمصري الليلة بكأس مصر؟

ج: لجنة الحكام فى اتحاد الكرة المصري ، برئاسة مارك كلاتنبرج، قررت إسناد المباراة للحكم الدولي عبد العزيز السيد، ويعاونه أحمد حسام طه وشريف محمد عبد الله كحاملي راية، ومحمد الغازي حكمًا رابعًا ويتواجد على تقنية الفار الحكم أحمد الغندور ويعاونه يوسف البساطي.

س: كيف تأهل الزمالك والمصري لمواجهة الليلة؟

ج: بدأ الزمالك مشواره فى كأس مصر نسخة الموسم الماضى بالفوز فى دور الـ32 على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز فى دور الـ16 على النادى الإسماعيلى بهدف نظيف ويتأهل لربع النهائى ، فيما بدأ النادى المصرى مشواره فى الكأس بالفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ32، قبل أن يفوز بهدف نظيف على إيسترن كومبانى فى دور الـ16.

س: من سيكون منافس الفائز من مواجهة الزمالك والمصرى في الكأس؟

ج: الفائز من مباراة الزمالك والمصرى سيلعب فى الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي، والتى تقام فى الخامسة عصر غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.