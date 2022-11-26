شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطبق نظام اليوم الكامل على اللاعبين استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، البرنامج الذى سيخضع له الفريق ضمن استعداداته لمواجهة سموحة ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف الإسماعيلي، الفريق السكندري يوم الجمعه المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الخامس من عمر المسابقة المحلية.

وقرر ” جاريدو ” رفع الحمل البدني للاعبيه على مدار اليوم وغدًا الأحد بتطبيق اليوم الكامل، حيث سيخوض الفريق تدريبات بصالة الجيم عقب الإنتهاء من المران الجماعي.

يذكر أن الإسماعيلي حصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التعادل الأخير ضد فاركو بهدف لكلا منهما، وذلك مساء الأربعاء المقبل على ملعب الإسكندرية بمسابقة الدوري.