الامارات | مبابي يرغب في البقاء مع سان جيرمان.. ومستقبل ميسي غير واضح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي أن كيليان مبابي يشعر بالسعادة مع الفريق، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملعب حديقة الأمراء غير واضح.

ويتصدر مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 12 هدفا بفارق هدف واحد عن زميله البرازيلي نيمار في الوقت الذي يتصدر فيه ميسي قائمة التمريرات الحاسمة بعدما صنع عشرة أهداف لزملائه بجانب تسجيله سبعة أهداف.

وقال جالتييه اليوم السبت لصحيفة «ماركا» الإسبانية «لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمال، لأن اللاعبين من الطراز العالمي سواء في إسبانيا أو إنجلترا أو فرنسا يحصلون عليه، الأمر لا يتعلق بالمال، أعتقد أن كيليان يحب باريس سان جيرمان».

وأضاف «إذا كان سعيدا لما لا يبقى كيليان هنا في الموسم المقبل؟ إذا شعر اللاعب بأنه يستمتع داخل الملعب وأنه يتواجد في فريق بمقدوره الفوز ومواجهة التحديات الكبرى، فلا يوجد سبب لرحيله».

وبشأن ميسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، أوضح جالتييه «هناك الكثير من المعطيات».

وأكد «أول شيء هي الرغبة، هل تريد أن تستمر في باريس سان جيرمان؟ هل أنت سعيد هنا؟ أول شيء ينبغي معرفته هو إذا كان يريد البقاء، كل هذه النوعية من القرارات تتم بين اللاعب ومستشار كرة القدم لويس كامبوٍس».