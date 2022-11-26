الامارات | دورة تدريبية في عجمان عن الأكاديميات الكروية وأهميتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مركز كواترو الرياضي بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية ينظمان، دورة تدريبية بعنوان "الأكاديميات الكروية بين الواقع والطموح"، وذلك يوم غدا الأحد، يلقيها الأكاديمي وباحث في شؤون الرياضة الدكتور موسى عباس، وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المجانية الذي ينظمها المركز بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتضم الدورة عدداً من المحاور وهي "ما هي أكاديميات كرة القدم، أهداف الأكاديمية والهياكل التنظيمية، بناء ثقافة الاحتراف، بناء الوعي والفكر الاحتراف، النظام العام للحياة اليومية للرياضي".

وتقام الدورة التدريبية في قاعة مركز الشباب بعجمان، ويتم تسليم شهادات معتمدة للمشاركين من الأكاديمية الأولمبية الوطنية.