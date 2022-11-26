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الامارات | دورة تدريبية في عجمان عن الأكاديميات الكروية وأهميتها

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية في عجمان عن الأكاديميات الكروية وأهميتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مركز كواترو الرياضي بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية ينظمان، دورة تدريبية بعنوان "الأكاديميات الكروية بين الواقع والطموح"، وذلك يوم غدا الأحد، يلقيها الأكاديمي وباحث في شؤون الدكتور موسى عباس، وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المجانية الذي ينظمها المركز بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتضم الدورة عدداً من المحاور وهي "ما هي أكاديميات كرة القدم، أهداف الأكاديمية والهياكل التنظيمية، بناء ثقافة الاحتراف، بناء الوعي والفكر الاحتراف، النظام العام للحياة اليومية للرياضي".

وتقام الدورة التدريبية في قاعة مركز الشباب بعجمان، ويتم تسليم شهادات معتمدة للمشاركين من الأكاديمية الأولمبية الوطنية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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