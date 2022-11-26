كأس العالم 2022.. تونس تسقط أمام أستراليا وتعقد حسابات تأهلها للدور المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق المنتخب الأسترالي فوزاً هاماً على نظيره التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الجنوب" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة المقامة حالياً بدولة قطر.

أحرز هدف المنتخب الأسترالي لاعبه ميتشيل دوك في الدقيقة 24 من الشوط الاول.

وبهذا الفوز تشتعل المجموعة الرابعة، حيث ارتقى المنتخب الأسترالي إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يتوقف رصيد المنتخب التونسي عند نقطة وحيدة بالتساوي مع منتخب الدنمارك الذي تنتظره مواجهة نارية مع المنتخب الفرنسي مساء اليوم السبت.

وبدأ منتخب تونس مباراة أستراليا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، على العابدي.

الوسط: عيسي العيدونى، إلياس السخيري، محمد دراجر.

الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكنى، عصام الجبالي.

فيما تمثل تشكيل أستراليا في الأتي:

حراسة المرمى: رايان.

الدفاع: كاراتشيتش، سوتار، روفليس، بيهتش.

الوسط: ماكجري، موى، إيرفين.

الهجوم: ليكي، ديوك، جودوين.