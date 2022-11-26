الزمالك يواجه المصري في ربع نهائي كأس مصر.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه الزمالك فريق المصري البورسعيدي مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات نهائي كأس مصر 2021-22 .

وكان الزمالك، حامل لقب البطولة الموسم الماضي، قد بدأ مشواره في كأس مصر بالفوز على الداخلية 2-1 ثم الإسماعيلي 1-0 ، فيما تأهل المصري بالفوز على المنصورة 2-1 ثم إيسترن كومباني 1-0.

وستقام مباراة الزمالك والمصري على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، وتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.بالإسكندرية.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الزمالك والمصري من المتأهل من مواجهة البنك الأهلي وبيراميدز في الدور نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة المصري بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزه المثلوثي، حسام عبدالمجيد، مصطفي الزناري، عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، عمرو السيسي، أمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى «زيزو».

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يخوض المصري مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: حسين السيد، عماد الدين بوبكر، إسلام أبوسليمة، محمد دبش، كريم العراقي.

خط الوسط: إيزي اميكا، فريد شوقي.

خط الهجوم: إلياس الجلاصي، مروان حمدي، جريندو.