شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان يعتذر عن استكمال مهمته مع النصر.. والنادى يبحث عن بديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي النصر، برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق، اعتذار ياسر رضوان المدير الفني للفريق عن استكمال مهمتة فى قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، وقرر رضوان تقديم اعتذار لإدارة النادي عقب مباراة الفريق أمس أمام منتخب السويس.

وتعقد مجلس إدارة النصر إجتماعات مكثفة من أجل اختيار مدير فني جديد خلفا لـ ياسر رضوان نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، حيث تدرس إدارة النادي عدد من السير الذاتيه للوقوف علي الاسم الأنسب لقيادة الفريق الذي ينافس في دوري القسم الثاني.

وكان النصر قد نجح قبل أسابيع فى الحصول على خدمات محمد عبد الفتاح تاحا مدافع الأهلي ودجلة وإنبي السابق رسمياً فى إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي القاهري للمشاركة بدورى القسم الثانى المجموعة الثانية.