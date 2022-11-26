شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. شريف الخشاب مديراً فنياً للأولمبى خلفاً لرمضان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادى الأوليمبى تعيين شريف الخشاب مديراً فنياً للفريق الكروى الأول، خلفا لرمضان السيد الذى تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار مع الفريق عقب الهزيمه من نبروه فى دورى القسم الثانى.

من جانبه، أكد عاصم زغلول، عضو لجنه الكرة بالنادى الأولمبي لـ"الخليج 365"، أنه تم الاتفاق على كافة بنود التعاقد مع شريف الخشاب وسيقود تدريبات الفريق اليوم لأول مرة.

وفى سياق متصل، أعلن إسلام الصياد رئيس نادى المجد السكندرى عن غضبه عقب تعاقد الخشاب مع الأوليمبى رغم إنهاء الاتفاق على توليه تدريب فريق المجد، وقرر مجلس إدارة النادى السكندري إصدر قرار بمنع التعامل مع الخشاب مستقبلا.