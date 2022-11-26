شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواجهة تحديات عديدة أمام المصرى بالكأس الليلة.. النشرة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يواجه تحديات عديدة أمام المصرى في كأس مصر الليلة، ومنتخب السعودية يحمل أمال العرب أمام بولندا لحصد بطاقة التأهل.

يلتقى في الخامسة من مساء اليوم السبت فريق الزمالك مع المصرى البورسعيدى في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بإستاد برج العرب في مواجهة صعبة للطرفين .

يغيب عن الزمالك اليوم البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الذى سافر مؤخرا إلى بلاده من أجل حضور جنازة نجل زوجته ، بالإضافة لأكثر من لاعب على رأسهم التونسى سيف الدين الجزيرى المتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم ، بالإضافة لأحمد فتوح ومحمود حمدى الونش ونبيل عماد دونجا للإصابة وسامسون أنيكولا لتعذر وصوله في الوقت المناسب .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى أمامه حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومصطفى الزنارى وعمر جابر وفى الوسط إمام عاشور وعمرو السيسى ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار وفى الهجوم يوسف أوباما .

على جانب أخر، يدخل النادي المصري مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، طامحاً إلى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك، والفوز على حامل اللقب، لمواصلة التقدم بالبطولة، وكان كامل أبو علي رئيس النادي المصري، قد عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني خلال معسكرهم الذي أقيم في القاهرة في فترة التوقف، طالبهم خلاله بضرورة القتال على لقب الكأس لإسعاد جماهير بورسعيد.

يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية أمام نظيره البولندي عند دقات الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب المدينة التعليمية، في إطار الجولة الثانية في المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعد أن قدم الأخضر ملحمة كبري بفوزه على راقصي التانجو "الأرجنتين" بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولي.

ويدخل منتخب السعودية مباراة بولندا بثقة ومعنويات مرتفعة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه أمام الأرجنتين، حيث اتضح مدى نضج الفريق العربي التكتيكي خلال المباراة ونجاحه في التفوق على كتيبة التانجو بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي.

ويعقد المنتخب السعودي آمالا كبيرة على نجمه سالم الدوسري الذي يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة، حتى بات يطلق عليه رجل المناسبات الكبيرة، وآخرها هدفه الرائع فى شباك الأرجنتين.

ويلعب المنتخب السعودي الذي يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة في المونديال رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة لكل من المكسيك وبولندا اللذين تعادلا في الجولة الأولى، بينما يقبع المنتخب الأرجنتيني في ذيل المجموعة بلا رصيد.

ويأمل منتخب السعودية قيادة أحلام العرب في النسخة الحالية بقطر ، من خلال الفوز في مباراة اليوم ، خلال مشوار حصد بطاقة التأهل إلى الدور التالي، علما بأنه حقق في مشاركته الأولى عام 1994 أفضل نتيجة ببلوغه دور الـ16.

أخطر اتحاد الكرة الأندية بضرورة توثيق عقود المدربين في الاتحاد، حفاظا على حقوق الأندية والمدربين،. وفي حالة عدم التوثيق لن يتم النظر لأي شكوى من الطرفين مع امكانية إيقاف المدرب الذي لم يتم توثيق عقده مع ناديه.

ووضع اتحاد الكرة بندا في لائحة الموسم الجاري يمنع أي مدرب من العمل في أكثر من ناد خلال نفس الموسم، الا في حالة إقالته فيكون له فرصة العمل مرة أخرى خلال نفس الموسم.

كشف مصدر بالنادى الاهلى حقيقة دخول مسئولي ناديه في مفاوضات مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري من أجل ضمه في موسم الانتقالات الشتوية المقبل، وتدعيم وسط الأهلي في الدور الثاني من الموسم الحالي، حيث نفى مسئولي القلعة الحمراء وأكدوا أن النادي لا يتفاوض مع اللاعب أو ناديه في الوقت الحالي.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي أن ناديه لا يفكر في ضم مروان عطية خلال الميركاتو الشتوي، وأن مسئولي القلعة الحمراء لم يحسموا المراكز التي سيتم تدعيمها في يناير المقبل حتى الآن انتظارا للحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني بشأن المراكز التي تحتاج إلى تدعيم وأسماء اللاعبين المستهدفين للتعاقد معهم في الميركاتو الشتوي.