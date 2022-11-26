شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة بين لاعبى الأهلى قبل مواجهة المقاولون بالكأس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية جلسات خاصة بين لاعبي الأهلي لتحفيز أنفسهم قبل لقاء المقاولون العرب غداًَ فى كأس مصر، وحرص اللاعبون الكبار على عقد جلسات مُستمرة الأيام الماضية من أجل التعاهد على تقديم عرض قوى الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير الأهلاوية.

وتعاهد لاعبو الأهلي على مواصلة العروض الجيدة والانتصارات التي حققها الفريق محلياً وأفريقياً قبل توقف الدورى، خاصة أن جميع الأمور مُهيّأة فى الفريق لتحقيق هذه الانتصارات.

على صعيد آخر، عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مطوّلة مع لاعبي الفريق خلال الساعات الماضية من أجل توجيه عدة نصائح فنية مهمة لهم قبل لقاء المقاولون العرب.

وأكد المدرب السويسري للاعبي الأهلي أن فترة التوقف الدولي الأخيرة لابد أن تكون حافز لهم حيث حصلوا على راحة من المباريات الرسمية فترة طويلة وعليهم أن يستعيدوا حماسهم وإصرارهم في المباريات المقبلة.

وطالب كولر، لاعبو الأهلي بأن يظهروا بشكل جيد مثلما فعلوا قبل توقف الدوري بعدما حققوا نتائج قوية محلياً وأفريقياً، وشدد على أن الأصرار والحماس كان أحد أهم أسباب تفوق الفريق قبل توقف الدوري بعدما فازوا في ستة مباريات محلية وأفريقية.

ويخصص المدير الفنى للنادى الأهلى جانب من تدريبات فريقه اليوم، السبت، للتدريب على ركلات الترجيح قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة مساء غد الأحد باستاد الأهلى والسلام فى الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وطالب كولر لاعبيه بالتركيز في مباراة المقاولون العرب لتخطيها والصعود للدور التالى من البطولة ضمن خطة التتويج بالكأس بعد التتويج بالسوبر المحلى على حساب الزمالك مؤخراً.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.