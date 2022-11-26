شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ثنائى الاتحاد السكندرى للتدريبات الجماعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم ثنائى الاتحاد السكندرى، المهاجم الدولى موبولولو ومدافع الفريق عبد الله نصيب، لتدريبات زعيم الثغر، عقب العودة من بلادهما والمشاركه مع المنتخبات الدولية.

ويخضع عبد الله نصيب لبرنامج علاجى وجلسات تأهيلية للاطمئنان عليه ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام غزل المحلة، والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الخامس للدورى، بينما يسعى زوران لتجهيز موبولولو لقياده هجوم الاتحاد فى لقاء زعيم الفلاحين.

ويواصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية على ملاعب النادى فى الخامسة مساءً والفريق مكتمل القوه الضاربة باستثناء السيد سالم الذى يواصل التدريبات العلاجيه مع عبد الله نصيب.

ويسعى زوران لاستمرار سلسله النتائج الإيجابية فى الموسم الحالي للاتحاد السكندري، والتى بدات بالفوز على أسوان ثم الداخلية ثم طلائع الجيش ويسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالى لتكون بمثابه إنجاز جديد لم يحدث لأكثر من 30 عام ويواصل الصراع علي قمة جدول الدورى.