شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يبدأ مرحلة التأهيل فى الإمارات وحسم موعد عودته للملاعب بعد شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجه التأهيلى المكثف فى دولة الإمارات، حيث يتوجه اللاعب إلى دبى من أجل بدأ التأهيل.

وكان محمود الونش خضع لعملية جراحية فى إنجلترا، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى وتر العضلة الخلفية، مما أدى لغيابه عن الفريق فى الفترة الماضية، ويسعى للعودة سريعًا إلى الملاعب.

وأبغ الطبيب محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، الونش أنه بعد شهرين سيتم تقييم حالته وموعد عودته، والأمر قد يستغرق أقل من أربعة أشهر، شارك الونش فى 206 مباريات مع الزمالك، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

كما توج الونش مع نادى الزمالك بـ9 بطولات جاءت كالتالي: الدوري المصري مرتين ـ كأس السوبر المصري مرتين ـ كأس الكونفدرالية مرة واحدة ـ كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة ـ كأس مصر 3 مرات.