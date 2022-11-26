شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعدل موعد مرانه الجماعى استعداداً لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، تغيير موعد التدريبات الجماعية لفريقه فى الوقت الحالي استعدادًا لمواجهة سموحه ضمن منافسات الدوري العام.

وتقام التدريبات فى الثالثة إلا الربع عصرًا فى نفس موعد اللقاء القادم، والمقرر إقامته الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية فى الأسبوع الخامس من عمر المسابقة المحلية.

ويستأنف الإسماعيلي تدريباته عصر اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب التعادل مع فاركو السكندري.

وتسلم الجهاز الفني للاسماعيلى، بقيادة الاسباني خوان جاريدو، تقريراً عن اللاعبين المستبعدين من معسكر الإسكندرية من محمد حسيب المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي الإسماعيلي مواليد 2005.

وكان الإسماعيلي قد كلف ”حسيب” بتدريب اللاعبين المستبعدين خلال إقامة الفريق الأول بمعسكر الإسكندرية الذى تخلله مباراة ضد فاركو.

وضمت قائمة المستبعدين لأسباب مختلفة 15 لاعبًا وهم عبد الله جمال وحمدي النقاز ونور الدين الزموري وإياد العسقلاني ومحمد عمار وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد بن خماسة وعمر الساعي ومحمود الشبراوي وفراس شواط ومروان حمدي وعبد القادر كوليبالي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي.