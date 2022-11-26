الامارات | تعرف إلى تشكيلة السعودية وبولندا لمباراتهما في كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تشكيلة السعودية وبولندا لمباراتهما في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما يلي تشكيلة السعودية وبولندا لمباراتهما في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم باستاد المدينة التعليمية اليوم السبت. السعودية:

محمد العويس - علي البليهي - محمد البريك - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد - عبد الإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - سالم الدوسري - صالح الشهري - فراس البريكان. بولندا:

فويتشيخ شتينسني - ماتي كاش - كريستيان بيليك - أركاديوش ميليك - روبرت ليفاندوفسكي - جريجور كريكوفياك - ياكوب كيفيور - كاميل جليك - بارتوش بريشينسكي - بيوتر جيلينسكي - بشيمسواف فرانكوفسكي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App