اخبار الرياضه

الامارات | تعرف إلى تشكيلة السعودية وبولندا لمباراتهما في كأس العالم

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تشكيلة وبولندا لمباراتهما في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما يلي تشكيلة السعودية وبولندا لمباراتهما في المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم باستاد المدينة التعليمية اليوم السبت.

السعودية:
محمد العويس - علي البليهي - محمد البريك - عبد الإله العمري - سعود عبد الحميد - عبد الإله المالكي - محمد كنو - سامي النجعي - سالم الدوسري - صالح الشهري - فراس البريكان.

بولندا:
فويتشيخ شتينسني - ماتي كاش - كريستيان بيليك - أركاديوش ميليك - روبرت ليفاندوفسكي - جريجور كريكوفياك - ياكوب كيفيور - كاميل جليك - بارتوش بريشينسكي - بيوتر جيلينسكي - بشيمسواف فرانكوفسكي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا