الامارات | خيول "غودولفين" تنتزع ألقاب سباقات الفئة الأولى في أمريكا وأستراليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت خيول "غودولفين" تألقها على صعيد الانتصارات في سباقات الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد أن حققت جياد الشعار الأزرق الشهير، اليوم، انتصارين جديدن في كل من مضامير السباقات الأميركية والأسترالية، أولها مع الجواد "بروكسي" الذي توج بإشراف مدربه مايكل ستيدام بلقب "كلارك ستيكس"، قبل أن ينتزع الجواد "بوليلي" بإشراف المدرب جميس كمنغز لقب "كراون بيرث وينتر بوتوم ستيكس" الأسترالي.

وأهدى انتصاري "بروكسي" و"بوليلي" فريق "غودولفين" تحقيق الفوز الـ 30 في سباقات الفئة الأولى للموسم الحالي في شتى مضامير الخيل حول العالم، وبلوغ الشعار الأزرق حاجز الـ 603 انتصاراً لهذا العام في مختلف فئات السباقات. كما نجح "بروكسي" في إهداء فريق "غودولفين" الانتصار الثاني في سباق "كلارك ستيكس" الأميركي، عقب تتويج زميله في الاسطبل الجواد "ماكسفيلد" بلقب نسخة العام الماضي 2021.

وعلى المسار الترابي لمضمار "شيرشيل داونز" الأميركي العريق، عرف الفارس جول روزاريو، كيفية الانطلاق بالجواد "بروكسي"، متجاوزاً منافسيه نحو قطع خط نهاية السباق بالمركز الأول، بفارق نصف طول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي "ويست ويل باور" بإشراف المدرب براد كوكس وقيادة الفارس لويس سايز.

وعلى مضمار "أسكوت" الأسترالي، نجح الفارس بين مولين كيفية تعويض الانطلاقة المتأخرة للجواد "بوليلي" في سباق "كراون بيرث وينتر بوتوم ستيكس" الذي جرى على المسار العشبي لمسافة 1200 متر، بعد أن نجح "بوليلي" ومن الخطوط الخلفية، في تقليص الفارق تدريجياً مع كوكبة خيول المقدمة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و9 ثواني 45 جزء من الثانية، بفارق الرقبة عن الجواد الأسترالي "كيسونال فورشيكس" بإشراف المدرب دانيال مورتن وقيادة الفارس كريس بارنهام.