الامارات | مونديال 2022: هل يشارك لوكاكو ضد المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم عن آخر التطورات بشأن النجم روميلو لوكاكو، كما أبدى تقديرا واضحا لمستوى المنتخب المغربي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غدا ضمن منافسات كأس العالم 2022 المقامة في قطر. وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في مونديال قطر 2022 بالتعادل سلبيا مع نظيره الكرواتي، وصيف بطل كأس العالم 2018، بينما فاز المنتخب البلجيكي في مباراته الأولى على نظيره الكندي 1 / صفر ليتصدر المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط.

ويتأهب المنتخبان المغربي والبلجيكي للمباراة المقررة بينهما غدا الأحد على ملعب استاد الثمامة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة. وكان النجم روميلو لوكاكو قد غاب عن قائمة المنتخب البلجيكي في المباراة الأولى لعدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر الماضي خلال المشاركة مع إنتر ميلان الإيطالي.

ولدى سؤال مارتينيز عن حالة لوكاكو، أجاب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قائلا :"أظن أن لوكاكو سيواصل الغياب، لكن المؤشرات جيدة، وسنرى كيف ستكون حالته اليوم، حيث أن أمامنا حصة تدريبية أخرى." وأضاف :"لا أتوقع أن يشارك في مباراة الغد، ما لم تكن النتائج مبشرة للغاية، وبالتالي علينا أن نتحلى بالصبر، هذا هو وضع روميلو".

وتابع :"كما قلت من قبل، لدينا أكثر من تشكيلة، وقد نبدأ بتشكيلة ثم نجري تغييرات كبيرة، والمهم بالنسبة لي أن يكون أي لاعب يدخل إلى أرض الملعب مؤثرا ويحظى بفرصة الاستمتاع بكأس العالم." وأضاف :"من المهم للغاية أن نوظف لاعبينا حسب مجريات المباراة، وفي مباريات الغد ستعتمد الاختيارات على مجريات المباراة وعلى شعوري وما تتطلبه المباراة، فنحن نجري التبديلات على هذا الأساس."

وفي حديثه عن قوة المنتخب المغربي وإمكاناته، قال مدرب بلجيكا :"المنتخب المغربي يمتلك العديد من العناصر المميزة، لديه لاعبون بارزون مثل حكيم زياش وسفيان بوفال وغيرهما، لديه عناصر قادرة على منحه الأفضلية في كثير من المراكز، كما أن الفريق يحظى بإمكانيات فنية عالية ككل." وأضاف :"يتمتع الفريق المغربي أيضا بالتوازن والانضباط ويحظى بتركيبة ممتازة، ومن الناحية النفسية والعاطفية، هذا الفريق يواجه أي منافس الند للند دون أي خوف ودون أي تردد." وتابع :"منتخب المغرب يؤمن بقدراته ونقاط قوته، وفي مباراة الغد، سيبني كل من الفريقين أماله على قدراته الهجومية".