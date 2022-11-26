الامارات | مدربا إسبانيا "مازحا": سأستبعد توريس إذا جعلني جدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازح لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، صهره المحتمل فيران توريس، من خلال تهديده باستبعاده إذا جعله جدا. وفي بث فيديو مباشر على "تويتش" سئل إنريكي (52 عاما) عن رد فعله إذا قام مهاجم المنتخب الإسباني بالاحتفال بطريقة تشير إلى أنه سيصبح أبا.

وابتسم إنريكي، وقال :"إذا سجل توريس هدفا، سأصبح سعيدا للغاية. إذا قام بهذه الإيماءة ، سأستبدله على الفور، وسأضعه في المدرجات، ولن تطأ قدمه أرض الملعب مرة أخرى". يذكر أن توريس (22 عاما) في علاقة مع إبنة إنريكي، سيرا مارتينيز. وسجل توريس هدفين في المباراة التي فاز بها المنتخب الإسباني على كوستاريكا 7 / صفر في مستهل مبارياته بالمونديال.