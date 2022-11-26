كأس العالم 2022.. نهاية الشوط الأول بتقدم أستراليا على تونس بهدف نظيف

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تونس وأستراليا بتقدم المنتخب الأسترالي بهدف مقابل لاشيء، في المباراة المقامة حالياً على ستاد الجنوب ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بدولة قطر.

وأحرز هدف المنتخب الأسترالي لاعبه ميتشيل دوك في الدقيقة 24 من الشوط الاول.

بدأ منتخب تونس مباراة أستراليا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، على العابدي.

الوسط: عيسي العيدونى، إلياس السخيري، محمد دراجر.

الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكنى، عصام الجبالي.

فيما تمثل تشكيل أستراليا في الأتي:

حراسة المرمى: رايان.

الدفاع: كاراتشيتش، سوتار، روفليس، بيهتش.

الوسط: ماكجري، موى، إيرفين.

الهجوم: ليكي، ديوك، جودوين.