بث مباشر.. تونس وأستراليا في كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

في إطار حرص موقع على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقم لكم البث المباشر لمباراة تونس وأستراليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة beIN Sport HD المفتوحة على النايل سات:

التردد: 11054 H

معدل الترميز: 27500

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال الموقع الرسمي لقنوات الكاس القطرية من الرابط التالي:

https://www.alkass.net/alkass/live.aspx?ch=one

أو من خلال الرابط التالي: https://www.kora--star.com/2022/11/---on-time-sports-1hd.html

وأعلن جلال الدين القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، ونظيره جراهام أرنولد مدرب استراليا، تشكيل المنتخبين استعدادا للمواجهة التى ستنطلق في الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، على ملعب استاد الجنوب.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، على العابدي.

الوسط: عيسي العبدونى، إلياس السخيري، محمد دراجر.

الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكنى، عصام الجبالي.

فيما جاء تشكيل استراليا كالاتى:

حراسة المرمى: رايان.

الدفاع: كاراتشيتش، سوتار، روفليس، بيهتش.

الوسط: ماكجري، موى، إيرفين.

الهجوم: ليكي، ديوك، جودوين.

ويسعى المنتخب التونسي لحصد نقاط المباراة الثلاث، لتضع قدماها في الدور القادم في المونديال المقام على أراض عربية للمرة الأولى تاريخيًا.

وكان منتخب تونس قد نجح في الظفر بنقطة في مستهل مشواره المونديالي، بعدما تعادل مع منتخب الدنمارك بدون أهداف.

على الجانب الآخر، يخوض المنتخب الأسترالي المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد هزيمته أمام منتخب فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في افتتاح مبارياتهم بالمجموعة الرابعة.