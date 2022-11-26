«بي إن سبورت» تنقل مباراتين على قناتها المفتوحة اليوم السبت.. تعرف على تردد القنوات الناقلة لكأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 26 نوفمبر 2022، مباريات هامة ومصيرية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا بقطر.

وتنقل مباريات كأس العالم 2022 عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الحاصلة على حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت المجموعة القطرية قد أعلنت في وقت سابق نقل 22 مباراة على قناتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

وقررت "بي إن سبورت" نقل نقل مباراتيّ السعودية وبولندا وتونس وأستراليا.

وبخلاف القنوات القطرية، أعلنت قنوات أفريقية (ORTB وtvt) بث البطولة عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات .

وتصل عدد القنوات المفتوحة إلى 7 ستنقل المباريات عبر 5 أقمار صناعية وترددها كالتالي:

1- نايل سات

bein sport

تردد 11054 H 27500

2- يوتلسات 9 شرقاً

قناة ORTB

تردد 11900 H 27500

قناة tvt

تردد 11900 H 27500

3- هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً

قناة rai 1

تردد 10992 V 27500

4- أسترا 19 شرقاً

قناة ZDF

تردد 11632 H 22000

قناة TF1

تردد 11376 V 22000

5- تركسات 42 شرق

قناة TRT1

تردد 11054 H 30000