شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى.. زيزو ونيمار وأوباما فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع المصرى البورسعيدى، فى الخامسة مساء اليوم السبت، فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر باستاد برج العرب فى مواجهة صعبة للطرفين.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، أمامه حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومصطفى الزنارى وعمر جابر، وفى الوسط إمام عاشور وعمرو السيسى ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار، وفى الهجوم يوسف أوباما.

واستبعد الجهاز الفني للزمالك 10 لاعبين من قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري واللاعبين العشرة هم: "محمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي وزكريا الوردي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا ونبيل عماد "دونجا" ومحمود حمدى الونش، ويغيب سيف الدين الجزيري عن قائمة الفريق بسبب التواجد رفقة منتخب تونس في كأس العالم

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى: محمود جاد، إسلام أبو سليمة، إيزي إيميكا، حسين السيد، إلياس الجلاصي، فريد شوقي، محمد دبش، كريم العراقي، أحمد الشيخ، عماد بوبكر، مروان حمدي.