شكرا لقرائتكم خبر عن مازن هشام يتوج ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مازن هشام، لاعب نادى وادى دجلة، ببطولة ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى استضافتها ماليزيا خلال الفترة بين 22 إلى 26 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات البرونزية.

وفاز مازن هشام فى المباراة النهائية على مواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة، بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 2-11, 8-11, 11-6, 11-8, 11-5.

يذكر أن البلجيكية نيلي جليس توجت بلقب البطولة عن منافسات السيدات.

وفازت نيلي جليس في المباراة النهائية على الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11, 11-5, 13-11, 11-9.