شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد مصابيه قبل لقاء المقاولون باستثناء هذا الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي معظم لاعبيه المُصابين خلال الفترة الأخيرة، وقبل استئناف مباريات الفريق التى يستهلها بمواجهة المقاولون العرب فى كأس مصر غداً.

وعانى الأهلى من لعنة الإصابات طوال الفترة الماضية، وافتقد كلاً من: المالى ديانج وعمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمود متولي وعمار حمدي للإصابة فى بعض المباريات أو التدريبات، قبل أن يتماثل معظم هؤلاء اللاعبين للشفاء ويشاركون فى التدريبات الجماعية الأخيرة.

وتماثل ديانج والسولية وحمدي فتحي وعبد المنعم للشفاء وشاركوا فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة، أما الثلاثي عمار حمدي ومحمود متولي وأيمن أشرف مازالوا يحتاجون فترة أخرى من أجل الدخول فى حسابات الجهاز الفني، فقد عاد أيمن أشرف مؤخراً للتدريبات الجماعية عقب انتهاء البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في فبراير الماضي، ويحتاج أيمن أشرف مواصلة التدريبات الجماعية حتى يتم تجهيزه بشكل جيد للمباريات الرسمية.

أما محمود متولي فيتأهل حالياً من إصابة الخلفية التى تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني الأخير، فيما يتعافى أيمن أشرف من آلام الركبة سافر بسببها إلى النمسا للخضوع لفحوصات عليها هناك.