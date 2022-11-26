شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يُدير فيريرا مباراة الزمالك أمام المصرى فى كأس مصر من البرتغال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تواصلا على مدار الساعة بين البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك ومساعده روى أجواش للتنسيق التام بشأن مباراة الفريق أمام المصري الليلة بكأس مصر.

ويغيب فيريرا عن مباراة الزمالك والمصري بسبب وجوده فى بلاده الأيام الماضية لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذى توفى مؤخراً في حادث سير.

وحصل فيريرا على إذن من إدارة الزمالك بالسفر إلى بلاده لحضور مراسم جنازة نجل زوجته لذا غاب عن تدريبات الأبيض الماضية وسيغيب كذلك عن مباراة المصري المقرر لها الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وفتح فيريرا خطوط اتصال على مدار الساعة مع أجوش من أجل الترتيب لمباراة الليلة وأطمأن المدير الفني من مساعده عن حالة لاعبي الزمالك الفنية والمعنوية وجاهزيتهم لمباراة الليلة، وتم التنسيق بينهما بشأن جميع الأمور الخاصة باللقاء حتى ينجح الأبيض في تخطي عقب المصري في الكأس.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري وكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.