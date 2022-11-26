شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات فرج عامر بعد عودته لرئاسة نادى سموحة وماذا قال عن الجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، لمقر النادى منذ قليل بعد فوزه بالانتخابات التى أقيمت الساعات الماضية لاختيار رئيس جديد للنادى.

وفور وصول فرج عامر لمقر نادى سموحة، أصدر أول قراراته بعدما أعطى تعليمات للواء أحمد سعيد المدير التنفيذى للنادى بإلغاء جميع العضويات الشرفية التى تم إصدارها الفترة الأخيرة، وسحب كافة الكارنيهات، كما تضمنت التعليمات أنه فى حال اعتراض صاحب الكارنيه يتم عمل مذكرة وفتح تحقيق فورى فى شكواه.

وعن فريق الكره، أكد فرج عامر أنه يقدم كل الدعم والمساندة لطارق العشرى وجهازه المعاون وجميع اللاعبين أنه سيعقد جلسة اليوم للتعرف على جميع مشاكل الجهاز الفنى واللاعبين واتخاذ قرارات فورية لتقديم كل الدعم وأنه ملتزم بجميع العقود مع اللاعبين.

وتمنى فرج عامر التوفيق للفريق السكندري فى مباراته القادمة أمام الإسماعيلى فى الدورى المصرى.

وأسفرت نتيجة انتخابات نادى سموحة التي أجريت أمس عن أنتخاب محمد فرج عامر رئيسا للنادى باختيار الجمعية العمومية عقب الحصول على ما يقرب من 9 آلاف صوت بينما حصل وليد عرفات على ما يقرب من 6 آلاف صوت .