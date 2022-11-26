شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع المصري فى الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 22.83 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للمصرى 9.03 مليون يورو.

ويدخل الفريق الأبيض - حامل اللقب - مواجهة المصري وهو يعاني من غيابات عديدة على مستوى اللاعبين، وكذلك سيلعب بدون مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا والذى يغيب عن اللقاء بسبب ظرف أسرى اضطره للعودة إلى بلاده.

وتفقد القلعة البيضاء أمام المصري عدداً من العناصر المهمة وهم؛ محمود حمدي 'الونش'، محمد عبد الغني، أكينولا، إبراهيما نداي، محمود عبدالرازق شيكابالا، نبيل دونجا، زكريا الوردي، أحمد فتوح، ومحمد عبد الشافي.

ويغيب أيضا سيف الدين الجزيري عن قائمة الفريق بسبب التواجد رفقة منتخب تونس في كأس العالم.