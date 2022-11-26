شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لصالح جمعة فى الإسماعيلى بفرمان جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الإسماعيلى، تدريبات إضافية بناءً على تعليمات مدربه الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، منها الجرى حول الملعب لزيادة اللياقة البدنية، بجانب التسديد على المرمى من مسافات بعيدة، بعد ظهوره بشكل متميز في الدقائق التي شارك خلالها بمباراة فاركو بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وحرص جاريدو على عقد جلسة مع صالح جمعة لمنحه تعليمات خاصة، ويتطلع مدرب الدراويش لعقد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبيه فى الوقت الحالي ضمن خطة تصحيح مسار الاسماعيلى في الجولات المقبلة للدوري.

ورفع صالح جمعة رصيد مساهماته للأهداف خلال مسابقة الدوري العام إلى 30 هدفًا بعد مباراة فريقه الأخيرة ضد فاركو.

وشهدت المباراة قيام ”جمعة” بتمريرة حاسمة لزميله باسم مرسي نتج عنها هدف التعادل لفريقهما، مما أدي زيادة عدد صناعته للأهداف إلى 20 هدفًا بجانب إحراز 10 أهداف خلال تلك المسابقة، وذلك مع أندية إنبي والأهلي وسيراميكا كليوباترا قبل الانضمام إلى الإسماعيلي.