شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة المقاولون فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مطوّلة مع لاعبي الفريق خلال الساعات الماضية من أجل توجيه عدة نصائح فنية مهمة لهم قبل لقاء المقاولون العرب غداً بكأس مصر.

وأكد المدرب السويسري للاعبي الأهلي أن فترة التوقف الدولي الأخيرة لابد أن تكون حافز لهم حيث حصلوا على راحة من المباريات الرسمية فترة طويلة وعليهم أن يستعيدوا حماسهم وإصرارهم في المباريات المقبلة.

وطالب كولر، لاعبو الأهلي بأن يظهروا بشكل جيد مثلما فعلوا قبل توقف الدوري بعدما حققوا نتائج قوية محلياً وأفريقياً، وشدد على أن الأصرار والحماس كان أحد أهم أسباب تفوق الفريق قبل توقف الدوري بعدما فازوا في ستة مباريات محلية وأفريقية.

ويخصص المدير الفنى للنادى الأهلى جانب من تدريبات فريقه اليوم السبت للتدريب على ركلات الترجيح قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة من مساء غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام فى الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وطالب كولر لاعبيه بالتركيز في مباراة المقاولون العرب لتخطيها والصعود للدور التالى من البطولة ضمن خطة التتويج بالكأس بعد التتويج بالسوبر المحلى على حساب الزمالك مؤخراً.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.