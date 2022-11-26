موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم فى الكأس والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك للقاء المصري في إطار ربع نهائي كأس مصر 2021-22 ، الزمالك حامل لقب نسخة 2020-2021 يواصل حملة الدفاع عن لقبه.

وبدأ مشوار الزمالك بالفوز على الداخلية 2-1 ثم الإسماعيلي 1-0 ، فيما تأهل المصري بالفوز على المنصورة 2-1 ثم إيسترن كومباني 1-0.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.