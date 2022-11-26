الامارات | موعد مباريات اليوم السبت.. السعودية تبحث عن التاريخ وميسي يخشى الوداع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب السعودية اليوم مباراة تاريخية ومصيرية أمام منتخب بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، ويبحث المنتخب السعودي عن إنجاز تاريخي عربي جديد إذا ما نجح من تحقيق الفوز ليكون أول منتخب يضمن التأهل إلى دور الـ16 في البطولة بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة التاريخية بالجولة الأولى.

ويخوض المنتخب السعودي المباراة اليوم السبت عند الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات عقب مباراة تونس وأستراليا والتي يبحث فيها أيضاً منتخب تونس عن انجاز جديد بتحقيق فوز عربي أخر في المونديال، بينما يخشى المنتخب الأرجنتيني الإقصاء المبكر من البطولة إذا فشل في تحقيق الفوز اليوم على المكسيك بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ميسي.

وقرر مدرب المدرب السعودي هيرفي رينارد اشراك محمد البريك وسامي النجعي لتعويض غياب ياسر الشهراني و سلمان الفرج أمام بولندا، حيث سيغيب اللاعبين عما تبقى من مباريات للمنتخب السعودي في كأس العالم.

وتشهد اليوم بطولة كأس العالم مباريات قوية تجمع تونس مع أستراليا وبولندا مع السعودية وفرنسا بطلة العالم مع الدنمارك والأرجنتين مع المكسيك.

موعد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

تونس – أستراليا (14:00)

بولندا – السعودية (17:00)

فرنسا – الدنمارك (20:00)

الأرجنتين – المكسيك (23:00)