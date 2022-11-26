شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الزمالك ضد نظيره المصري البورسعيدي اليوم السبت 26_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك ضد نظيره المصري البورسعيدي اليوم السبت 26_11_2022

حيث بدأ النادى المصرى مشواره فى كأس مصر بالفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ32، قبل أن يفوز بهدف نظيف على إيسترن كومبانى فى دور الـ16 ويتأهل لربع النهائى.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

كما أن روي أجواش مساعد فيريرا سيتولى إدارة مباراة المصري البورسعيدى برفقة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.