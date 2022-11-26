السعودية أمام بولندا وتونس تواجه أستراليا وقمة بين الأرجنتين والمكسيك.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، 26-11-2022، عدد من المباريات والمواجهات القوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، بالإضافة إلى مواجهة وحيدة في بطولة كأس مصر.

وسيلتقي المنتخب السعودي مع نظيره البولندي، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، حيث يسعى "الأخضر" لحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من المونديال.

وفي المجموعة ذاتها، يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المكسيكي، إذ يدخل "التانجو" المباراة من أجل تصحيح المسار عقب الخسارة المؤلمة في المباراة الأولى أمام السعودية.

وسيواجه المنتخب التونسي نظيره الأسترالي ساعياً لحصد الثلاث نقاط أملاً في التأهل إلى الدور المقبل من المونديال، كما تلعب فرنسا بطل العالم النسخة الماضية أمام الدنمارك.

وستقام اليوم ايضاً مواجهة قوية ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2022، بين الزمالك والمصري البورسعيدي.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها.

كأس العالم "قطر 2022"

تونس × أستراليا

تقام المباراة في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت السعودية

تنقل المباراة على قنوات 1 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، وقناة بي إن سبورت المفتوحة علي النايل سات.

السعودية × بولندا

تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية

تذاع عبر قنوات 2 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات.

فرنسا × الدنمارك

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية

تنقل على قنوات 1 beIN Sports Max و beIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

الأرجنتين × المكسيك

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية

تنقل علي قنوات 1 beIN Sports Max و2 beIN Sports Max وbeIN 4K HDR وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD.

كأس مصر

الزمالك × المصري

تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".