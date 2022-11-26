شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر وعمرو مخلوف يتوجهان للمغرب لحضور كونجرس الاتحاد الأفريقي للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه صباح اليوم، السبت، الثنائي ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصرى، إلى المغرب لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي "الكونجرس الأفريقي".

وتُعقد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي فى الفترة من 27 حتى 30 نوفمبر الجارى، لطرح الميزانية والحساب الختامى ونشاط الاتحاد الأفريقي الفترة الماضية، وأيضًا نشاطه فى الفترة القادمة، وسيتم أيضًا تحديد البطولات القادمة، والاستضافات.

جدير بالذكر أن مصر قدمت طلبا لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية لرجال الكرة الطائرة، المقرر إقامتها فى سبتمبر 2023.

كما سيتم توزيع البطولات التي ستستضيفها مصر، تونس، كينيا، والمغرب، وسيتم في الكونجرس الإفريقي سماع تقرير اللجان الفنية، ولجان المدربين، وأيضًا لجان الحكام.