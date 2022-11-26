شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مباراة محلية تخطف أنظار الجمهور المصرى من مونديال قطر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022، حيث تتبقى 3 مباريات وهى الأهلى ضد المقاولون العرب، بينما يلعب البنك الأهلى أمام بيراميدز، والزمالك حامل اللقب مع المصرى البورسعيدى.

تشهد الفترة الحالية إقامة 20 مباراة فى الدوري المصري وكأس مصر بالتزامن مع كأس العالم 2022، المقامة حالياً والتي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويحاول اتحاد الكرة إنهاء منافسات الدوري المصري في الوقت المحدد، وهو ما دفعه لإقامة المباريات خلال فترة كأس العالم قطر 2022، لا سيما أن منتخب مصر ليس ضمن المشاركين في مونديال قطر 2022.

ويغيب عن المباريات المحلية فى هذه الآونة علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب تونس، وكذلك مواطنه سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول بنادي الزمالك بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى مونديال قطر.

وأقيمت الأربعاء الماضى ثلاث مباريات بالدوري بالتزامن مع المونديال، جمعت فيوتشر وأسوان وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، وبيراميدز ضد البنك الأهلي وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدفين دون رد، وفاركو ضد الإسماعيلي وانتهت بالتعادل 1-1 وتتبقى 17 مباراة أخري تقام فى معمعة كأس العالم هى :

السبت 26 نوفمبر 2022 ( كأس مصر)

الزمالك ضد المصري

الأحد 27 نوفمبر 2022 ( كأس مصر)

بيراميدز ضد البنك الأهلي

الأهلي ضد المقاولون العرب

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 ( الدوري المصرى)

حرس الحدود ضد بيراميدز

البنك الأهلي ضد إنبي

الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة

الخميس 1 ديسمبر 2022 ( الدوري المصرى )

أسوان ضد فاركو

الداخلية ضد فيوتشر

الزمالك ضد المصري البورسعيدي

الجمعة 2 ديسمبر 2022 ( الدوري المصرى)

الإسماعيلي ضد سموحة

المقاولون العرب ضد سيراميكا

الأهلي ضد طلائع الجيش

الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 ( الدوري المصرى)

المصري البورسعيدي ضد البنك الأهلي

الأربعاء 7 ديسمبر 2022

بيراميدز ضد المقاولون العرب ( الدوري المصرى)

فاركو ضد الداخلية

غزل المحلة ضد الأهلي

طلائع الجيش ضد الزمالك

القناة الناقلة لمباريات الدورى وكأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى الممتاز وكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.