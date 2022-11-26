شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الزمالك العشرة أمام المصرى فى الكأس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى ربع نهائى كأس مصر.

استبعد الجهاز الفني للزمالك 10 لاعبين من قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري، وهم: "محمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وإبراهيما نداي وزكريا الوردي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا ونبيل عماد "دونجا" ومحمود حمدى الونش، ويغيب سيف الدين الجزيرى عن قائمة الفريق بسبب التواجد برفقة منتخب تونس فى كأس العالم.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

ومن المقرر ان يتولي روي اجواش مساعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك، مهمة القيادة الفنية برفقة أسامة نبيه، في ظل سفر فيريرا إلي بلاده بعدما تلقي خبر وفاة نجل زوجته.