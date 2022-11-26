شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار المصرى فى الكأس قبل مواجهة الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبدأ النادى المصرى مشواره فى كأس مصر بالفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف فى دور الـ32، قبل أن يفوز بهدف نظيف على إيسترن كومبانى فى دور الـ16 ويتأهل لربع النهائى.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

روي أجواش مساعد فيريرا سيتولى إدارة مباراة المصري البورسعيدى برفقة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.