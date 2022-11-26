شكرا لقرائتكم خبر عن فى تجربة ناجحة بزهرة الجنوب.. نجوم المجتمع وأعضاء سيتي كلوب يشاركون فى مارثون الجرى City Run أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تجربة ناجحة بالصعيد ووسط أجواء احتفالية مبهجة من الأهالي والمواطنين بمختلف الأعمار، نظمت أندية سيتي كلوب فعالية جديدة ضمن مشروع city Run الذي أطلقته لتشجيع المصريين علي ممارسة رياضة الجري في مدن مصر، وانطلق صباح أمس الجمعة مارثون 5 كيلو من فرع سيتي كلوب أسوان بمشاركة عدد من نجوم الرياضة والمئات من أعضاء نادي سيتي كلوب، ومواطنين من الجنسين ومختلف الأعمار وبعض السائحين الأجانب .

ونظمت أندية سيتي كلوب بالتعاون مع كايرو رانرز من قبل ثلاث فعاليات لماراثون الجري ، الأولي في مدينة شبين الكوم ، والثانية في العبور والثالثة في طنطا.

بدأ الماراثون، الذى ضم ما يقرب 700 مشارك من الجنسين ومختلف الفئات العمرية، يتقدمهم الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، واللواء إسماعيل السيد، رئيس قطاع الأندية والتشغيل بشركة سيتى كلوب، والدكتور لؤى سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان، وناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، من أمام ستاد أسوان الرياضى ولمسافة 5 كيلو متر تقريباً وصولاً إلى ميدان الدكتور مجدى يعقوب أمام مجمع محاكم أسوان، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، المرحلة الأولى للأطفال والثانية للشباب والثالثة للفتيات والرابعة لكبار السن، وتم تكريم الفائزين بجوائز عينية وميداليات وملابس رياضية.

كما حقق مارثون City Run شبين الكوم إقبالًا ملحوظًا، ليس من أهل مدينة شبين الكوم فقط بل سجلت المشاركات ساكني محافظات ومدن أخرى، ومشاركات من الرياضيين والكبار والصغار، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في يومها الأول لدفع جميع المصريين بدون تجنيب أو تصنيف لممارسة الرياضة.

ويؤكد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية ، أن انطلاقة مشروع "CITY RUN" كانت ناجحة، وشهدت مشاركة جيدة اقتربت من 300 مواطن من الجنسين ومختلف الأعمار، مشيرا إلى أن المدن المستضيفة للماراثون ستزداد في عام 2023.

وأضاف مرجان، تعكس المبادرة رؤية أندية سيتي كلوب وشركة سيتي لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، في العمل على نشر الوعي بأهمية الرياضة في كل مدن مصر ودفع جميع المصريين لممارسة الرياضة وليس فقط أعضاء أندية سيتي كلوب، إيمانًا منها بدورها المجتمعي والرياضي بوصفها شركة وطنية تسخر كل طاقاتها وإمكانياتها لبناء الإنسان المصري ودعمه.

يذكر أن أندية سيتى كلوب أطلقت هذا المشروع بالتعاون مع شركة Cairo Runners ذات الخبرة الكبيرة في تنظيم فعاليات ماراثون الجري في القاهرة، لتضم الحملة سباقات وجري في ثماني مدن مختلفة في مصر للرياضيين والعائلات على حد سواء، بدأت بمدينة شبين الكوم يوم 26 أغسطس الماضي، برعاية اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية.