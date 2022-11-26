شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الزمالك فى كأس مصر قبل مواجهة المصرى البورسعيدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول للزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي اليوم، السبت، فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، ويرغب الفارس الأبيض فى الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدورى والكأس، للموسم الثانى على التوالى، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدورى والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلى.

بدأ الزمالك مشواره فى كأس مصر نسخة الموسم الماضى بالفوز فى دور الـ32 على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، قبل أن يفوز فى دور الـ16 على النادى الإسماعيلى بهدف نظيف ويتأهل لربع النهائى.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي والتى تقام فى الخامسة عصر غد الأحد باستاد القاهرة الدولى.

وأعلن الزمالك سفر المدرب البرتغالي فيريرا إلى بلاده فى إجازة قصيرة لحضور مراسم جنازة نجل زوجته وأعلن الزمالك توفير مرافق للسفر مع فيريرا للحرص على تغلبه على أى عقبات من الممكن أن تواجهه، حيث توفى نجل زوجة جيوسفالدو فيريرا مدرب نادى الزمالك فى حادث سير بتركيا.

روي أجواش مساعد فيريرا سيتولى إدارة مباراة المصري البورسعيدى برفقة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.