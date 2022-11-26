كأس العالم 2022.. منتخب السعودية يحمل أحلام العرب أمام بولندا لحسم التأهل.. القنوات الناقلة والمعلقين والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يسعى المنتخب السعودي لحسم تأهله إلى دور الـ 16، عندما يلتقي بنظيره البولندي اليوم، السبت، على ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز التاريخي الذي حققه على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف، مقابل نقطة وحيدة لكل من المكسيك وبولندا.

ويحلم منتخب الأخضر السعودي بتكرار إنجازه في كأس العالم 1994 بالتأهل إلى دور ثمن النهائي في أول مشاركة له.

وكانت السعودية قد واجهت بولندا من قبل في 4 مرات، فاز بهم المنتخب البولندي ولم يسبق للمنتخب السعودي تحقيق أي نتيجة إيجابية حيث سجل منتخب بولندا 7 أهداف مقابل هدفين فقط للأخضر.

وتشارك السعودية في كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخها بعد بطولات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

موعد مباراة السعودية وبولندا

وتنطلق مباراة السعودية وبولندا في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة

من المقررأن تنقل مباراة السعودية وبولندا عبر قنوات:

beIN Sports HD 2 ،MaxAlkass EXTRA One HD ،Alkass EXTRA TWO HD

كما أعلنت شبكة بي إن سبورتس نقلها عبر القناة المفتوحة.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

القمر: نايل سات 7 درجات غرب

تردد القناة: 11054 - 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

القمر: عرب سات 30.5 درجة شرق

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

معلقو مباراة السعودية وبولندا

يعلق على المباراة خليل البلوشي عبر قناة " Alkass EXTRA One HD" وسمير المعرفي على قناة "Alkass EXTRA TWO HD" وحسن العيدروس من خلال قناة "beIN Sports HD 2 Max".

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام بولندا

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، عبد الإله المالكي، نواف العابد.

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.

تشكيل منتخب بولندا المتوقع أمام السعودية

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: بارتوش بريتشينسكي - كاميل جليك - ياكوب كيفيور - ماتي كاش.

في خط الوسط: ياكوب كامينسكي - ججيجوش كريخوفياك - سيباستيان شيمانيسكي.

في خط الهجوم: بيوتر زيلينسكي - روبرت ليفاندوفسكي - نيكولا زاليفسكي.