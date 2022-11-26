شكرا لقرائتكم خبر عن الزمورى ينقطع عن تدريبات الإسماعيلى قبل إجراءات فسخ التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطع التونسى نور الزمان الزموري، مدافع النادى الإسماعيلى، عن تدريبات فريقه بعدما طلب اللاعب من وكيل أعماله التحدث مع مسئولى النادى بشأن فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، بعدما فشل مسئولو الدراويش فى توفير مستحقات اللاعب المادية والمقدرة بـ150 ألف دولار.

وتلقى الدراويش إخطاراً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بضرورة تسديد مستحقات المدافع التونسى خلال 10 أيام، بعدما تقدم وكيل أعمال اللاعب بشكوى رسمية للفيفا فى هذا الشأن.

ولم يشارك نور الزمان الزمورى فى أى مباراة مع الإسماعيلى هذا الموسم بعد التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو تدريباته اليوم، السبت، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب التعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ضمن مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سموحة الجمعة بعد المقبل فى خامس جولات بطولة الدوري المحلي.

وفضل جاريدو منح لاعبيه تلك الراحة من أجل التقاط الأنفاس وتجنب تعرضهم للإرهاق، جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد حصد أول نقاطه فى مشواره بعد اقتسام نقاط المباراة مع فاركو.