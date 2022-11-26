شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: الدورى المصرى من أفضل الدوريات فى المنطقة.. والمنافسة أصبحت قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، نجم الأهلى السابق عضو اتحاد الكرة الحالى، أن الدورى المصرى من أفضل الدوريات فى المنطقة، مشيرا إلى أن المنافسة أصحبت قوية بين فرق الدورى، ولا أحد يتوقع من يفوز بالمباراة.

وقال بركات فى تصريحات لقناة الأهلى إن موسم 2005 هو الأقرب إلى قلبه، خاصة أنه توج بخمس بطولات مع الأهلى فى هذا الموسم، فضلا عن حصوله على أفضل لاعب داخل على قارة أفريقيا.

وأضاف نجم الأهلى السابق أن انتقاله إلى القلعة الحمراء نقطة فارقة فى حياته، مؤكدا أنه تعلم الكثير داخل جدران النادى، خاصة الإدارة والمبادئ.