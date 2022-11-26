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قصة صور ..عمار حمدى يبحث عن استعادة الأمجاد بعد التعافى من الصليبى

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القاهرة - سامية سيد - يبحث عمار حمدى لاعب فريق النادى الأهلى العائد مجددا للمشاركة فى التدريبات بعد العودة من الإصابة بالرباط الصليبى عن استعادة الأمجاد فى القلعة الحمراء بعد غياب طويل عن الملاعب .

 

ويمتلك عمار حمدى إرادة قوية تمكنه من إستعادة الذات خاصة أنه لاعب شاب يبلغ من العمر 23 عاما و أمامه مستقبل واعد فى عالم كرة القدم خاصة لما يمتلكه أيضا من مهارات .

 

وإنتظم عمار حمدي، لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الثلاثاء  الماضى على ملعب التتش بالجزيرة ، وسط تأكيد طبيب الفريق بالعودة للملاعب تدريجيا وفقا لخطة تأهيلية للاعب . 

يضع الجهاز الطبي للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة خطة عودة عمار حمدى صانع العاب الفريق للتدريبات الجماعية بشكل تدريجى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخاض عمار حمدي فترة تأهيل فى النمسا وقطر وداخل الأهلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التى تعرض لها فى فبراير الماضي.

 

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمار حمدى فى الصور التالية :

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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