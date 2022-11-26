شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المصرى البورسعيدى اليوم في دور الثمانية لكأس مصر ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في الخامسة من مساء اليوم السبت فريق الزمالك مع المصرى البورسعيدى في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بإستاد برج العرب في مواجهة صعبة للطرفين .

يدخل الزمالك المباراة وهو يضع نصب أعينه الفوز من أجل التأهل للدور قبل النهائي للبطولة في رحلة الدفاع عن اللقب الذى حققه في الموسم الماضى .

يغيب عن الزمالك اليوم البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الذى سافر مؤخرا إلى بلاده من أجل حضور جنازة نجل زوجته ، بالإضافة لأكثر من لاعب على رأسهم التونسى سيف الدين الجزيرى المتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم ، بالإضافة لأحمد فتوح ومحمود حمدى الونش ونبيل عماد دونجا للإصابة وسامسون أنيكولا لتعذر وصوله في الوقت المناسب .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى أمامه حمزة المثلوثى وحسام عبد المجيد ومصطفى الزنارى وعمر جابر وفى الوسط إمام عاشور وعمرو السيسى ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد زيزو وسيد نيمار وفى الهجوم يوسف أوباما .

على جانب أخر، يدخل النادي المصري مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، طامحاً إلى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك، والفوز على حامل اللقب، لمواصلة التقدم بالبطولة، وكان كامل أبو علي رئيس النادي المصري، قد عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني خلال معسكرهم الذي أقيم في القاهرة في فترة التوقف، طالبهم خلاله بضرورة القتال على لقب الكأس لإسعاد جماهير بورسعيد.

وكثف إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، من الفترات التدريبية للاعبي الفريق، حيث طبق جلال نظام اليوم الكامل بتدريبات صباحية ومسائية استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، وكان المصري قد خاض خمس تجارب ودية خلال معسكره بالقاهرة للوقوف على مستوى اللاعبين قبل استئناف المباريات.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمود جاد، إسلام أبو سليمة، إيزي إيميكا، حسين السيد، إلياس الجلاصي، فريد شوقي، محمد دبش، كريم العراقي، أحمد الشيخ، عماد بوبكر، مروان حمدي.