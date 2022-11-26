شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يتدرب على ركلات الترجيح اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى جانب من تدريبات فريقه اليوم السبت للتدريب على ركلات الترجيح قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر لها غداً الاحد على ستاد الاهلى والسلام فى الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

حرص كولر على عقد جلسة مع لاعبيه على هامش التدريبات اليومية حذرهم خلالها من صعوبة مباراة المقاولون العرب بكأس مصر ، مؤكداً أن مباريات الكأس تحفل دائماً بالمفاجأت ويجب الاستعداد لها بشكل جيد لاسيما أن اللقاء يأتي بعد فترة توقف طويلة أفقدت اللاعبين جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وطالب كولر لاعبيه بالتركيز في مباراة المقاولون العرب لتخطيها والصعود للدور التالى من البطولة ضمن خطة التتويج بالكأس بعد التتويج بالسوبر المحلى على حساب الزمالك مؤخراً.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.