شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحذر الأندية من عدم توثيق عقود المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة الأندية بضرورة توثيق عقود المدربين في الاتحاد، حفاظا على حقوق الأندية والمدربين،. وفي حالة عدم التوثيق لن يتم النظر لأي شكوى من الطرفين مع امكانية إيقاف المدرب الذي لم يتم توثيق عقده مع ناديه.

ووضع اتحاد الكرة بندا في لائحة الموسم الجاري يمنع أي مدرب من العمل في أكثر من ناد خلال نفس الموسم، الا في حالة إقالته فيكون له فرصة العمل مرة أخرى خلال نفس الموسم.

على صعيد متصل، أكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة جميع مباريات كأس مصر والتي تستأنف اليوم السبت و غدا الأحد 26 و 27 نوفمبر الجاري بمباريات دور الثمانية ، بتقنية حكم الفيديو VAR .

تقام مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 السبت 26 نوفمبر، بمبارة الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الخامسة مساءً.

مباريات السبت 26 نوفمبر 2022

الزمالك مع المصري استاد برج العرب 5م.

مباريات الأحد 27 نوفمبر 2022

الأهلي مع المقاولون العرب استاد السلام الساعة 5م.

البنك الأهلي مع بيراميدز إف سى استاد القاهرة 5م.