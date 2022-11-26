شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة البنك الأهلى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز بقيادة اليونانى جونيس اليوم السبت تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الخامسة عصر غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر.

ويخوض بيراميدز مرانه الاخير على ستاد الدفاع الجوي ثم يعلن جونيس قائمة الفريق التى تدخل معسكر مغلق الليلة استعداداً لمواجهة البنك الاهلى.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائى لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلى.

وتنطلق اليوم السبت منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021-2022، حيث تتبقى 3 مباريات وهى الأهلى ضد المقاولون العرب، بينما يلعب البنك الأهلى أمام بيراميدز، والزمالك حامل اللقب مع المصرى البورسعيدى.

وأصبح سموحة أول المتأهلين للدور قبل النهائى بفوزه على منتخب السويس (2-0) فى أولى مباريات دور الثمانية التى أقيمت 14 أغسطس الماضي.

وكان الزمالك توج بالنسخة الأخيرة لكأس مصر بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي (2-1) في المباراة النهائية، التى أقيمت يوم 21 يوليو الماضي