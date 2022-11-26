شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة فرنسا والدنمارك في كأس العالم اليوم السبت 26_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث جماهير كرة القدم عن معرفة، القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والدنمارك، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

يأتيوذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة، ضمن بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ويستضيف ملعب 974 في مدينة الدوحة أحداث اللقاء.



ومن المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والدنمارك هي: beIN SPORTS MAX، بالإضافة إلى قناتي وAlkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One HD.

وتنطلق أحداث مباراة فرنسا والدنمارك في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة، اليوم السبت، في قمة مواجهات المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022.

ويدخل منتخب فرنسا مباراة اليوم، بهدف مواصلة مشواره الإيجابي، في رحلته للدفاع عن لقب البطولة، التي توج بها في النسخة الماضية عام 2018 في روسيا، بقيادة المدرب ذاته ديديه ديشامب.

وتفتقد كتيبة الديوك للعديد من النجوم، بسبب لعنة الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب قبل المونديال، وعلى رأسهم: بول بوجبا، نجولو كانتي، كريستوفر نكونكو وكريم بنزيما.

وانضم المدافع لوكاس هيرنانديز لقائمة لاعبي فرنسا، الذي ستحرمهم الإصابة من استكمال مشوارهم في المونديال، وذلك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، خلال المواجهة الأولى ضد منتخب أستراليا، والتي انتهت بفوز فرنسا برباعية مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر، يبحث منتخب الدنمارك، عن تحقيق انتصاره الأول في المونديال، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي، خلال الجولة الافتتاحية ضد المنتخب التونسي.