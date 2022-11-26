شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم اليوم السبت 26_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن استاد لوسيل مباراة من العيار الثقيل تجمع بين الأرجنتين والمكسيك، والتي تقام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022 تضم إلى جانب المنتخبين الأرجنتيني والمكسيكي منتخبي بولندا والسعودية.

أما منتخب الأرجنتين تلقى ضربة مبكرة لحظوظه في التأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2022، وذلك بعد خسارته ضد السعودية بنتيجة 2-1.

كما ان منتخب المكسيك، فقد تعادل سلبيًا مع بولندا في الجولة الأولى، لتصبح كل الاحتمالات مفتوحة في المجموعة الثالثة من مونديال قطر.

المنتخب السعودي يتصدر ترتيب فرق المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الأولى برصيد ثلاث نقاط، ويأتي المنتخبان المكسيكي والبولندي في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب دون رصيد.

ما هو موعد مباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم 2022؟



موعد مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر هو اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، على استاد لوسيل.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم 2022؟



تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة الأرجنتين والمكسيك على شاشتها.