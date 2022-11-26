شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة المنتخب السعودي وبولندا في كأس العالم اليوم السبت 26_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب "لوسيل" المباراة المرتقبة بين المنتخب السعودي وبولندا في كأس العالم 2022، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

مباراة المنتخب السعودي وبولندا، ستقام اليوم السبت 26 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات.



قنوات بي إن سبورتس القطرية ستتوالى نقل مباراة المنتخب السعودي وبولندا في كأس العالم، كما ستنقل قناة الكأس المباراة بعد حصولها على حقوق بث المونديال.



ومن الممكن أن تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة ضمن باقة الـ22 مباراة التي أعلنت الشبكة إذاعتها مجانًا، ولكن لم يتم تأكيد الأمر بصورة رسمية حتى الآن.

ويمكنك أيضًا متابعة مباراة السعودية وبولندا عبر البث المباشر على النت، من خلال تطبيق "تود" الخاص بقنوات بي إن سبورتس.



بعد إصابة ثنائي المنتخب السعودي" ياسر الشهراني وسلمان الفرج" في مباراة الأرجنتين، سيتوجب على المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد الاستعانة بعناصر جديدة لتعويض أحد أفضل لاعبي الفريق الآسيوي.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي آل بليهي، سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو، عبد الإله المالكي سامي النجعي.

خط الهجوم: فراس البريكان، سالم الدوسري، صالح الشهري.



وسيسعى ليفاندوفسكي ورفقائه إلى تقديم مباراة كبيرة وحصد النقاط الثلاثة، ليبقي على آمال منتخبهم في الاستمرار بالمونديال.

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: بارتوش بريتشينسكي - كاميل جليك - ياكوب كيفيور - ماتي كاش.

في خط الوسط: ياكوب كامينسكي - ججيجوش كريخوفياك - سيباستيان شيمانيسكي.

في خط الهجوم: بيوتر زيلينسكي - روبرت ليفاندوفسكي - نيكولا زاليفسكي.



وستكون مباراة المنتخب السعودي المقبلة في كأس العالم، هي الأخيرة بدور المجموعات، حيث سيواجه منتخب المكسيك يوما 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في الساعة الـ10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.