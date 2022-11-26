شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة تونس وأستراليا فى كأس العالم اليوم 26_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجميع يترقب المنتخب التونسى فى هذه المباراة لحصد النقاط الثلاث، حتى تضع قدما في الدور القادم في المونديال المقام على أراضٍ عربية للمرة الأولى تاريخيًا، لكن الأمر لن يكون سهلًا في ظل رغبة أستراليا في الحفاظ على حظوظها للاستمرار في كأس العالم، بعدما شهدت الساعات الأخيرة قيام المنتخب الأسترالى بحشد جميع العناصر التى غابت عن مواجهة الافتتاح وشحن لاعبيه نفسيا لتعويض الخسارة الأولى له وبالتالى لن تكون المواجهة سهلة على الاطلاق.

موعد مباراة تونس وأستراليا فى الجولة الثانية من دورى المجموعات لبطولة كأس العالم بقطر 2022

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين تونس وأستراليا، في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية وقطر، الثانية ظهرًا بتوقيت دولة الإمارات، على ملعب استاد الجنوب.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وأستراليا فى الجولة الثانية من دورى المجموعات لبطولة كاس العالم بقطر 2022



تبث شبكة قنوات بي إن سبورتس، المخصصة لنقل فعاليات كأس العالم 2022، فعاليات اللقاء المرتقب بين تونس وأستراليا في مستهل كأس العالم 2022، كما ستنقل قناة الكأس المباراة أيضًا، بعد حصولها على حقوق البث للمونديال على القناة المشفرة.



أصبح ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم كالتالي قبل لقاء تونس وأستراليا في الدور الثاني

المركز الأول: منتخب فرنسا برصيد 3 نقاط

المركز الثاني: منتخب تونس برصيد نقطة واحدة

المركز الثالث: منتخب الدنمارك برصيد نقطة واحدة

المركز الرابع: منتخب أستراليا دون نقاط

التشكيل المتوقع لمباراة تونس وأستراليا في كأس العالم

تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام أستراليا

• حراسة المرمى: أيمن دحمان

• خط الدفاع: منتصر طالبي - ديلان برون - ياسين مرياح

• خط الوسط: دراجر - إلياس سخيري - عيسي العيدوني - العبدي

• خط الهجوم: بن سلماني - جبالي - يوسف مساكني

تشكيل منتخب أستراليا المتوقع أمام تونس

• حراسة المرمى: ماثيو ريان

• خط الدفاع: أتكينسون، هاري سوتر، رويليس، عزيز بيشيش

• خط الوسط: أرون موي، كاريج جودوين، ماكجري، إرفيني، ماثيو ليكي

• خط الهجوم: ميتشيل دوكي